Zeg niet meer "Speculoos", maar "Biscoff": welke andere beroemde lekkernijen kregen ook al een andere naam?

Speculoos, het traditionele koekje bij de koffie, of gewoon zomaar, omdat het kan. Het is een op en top Belgisch product, maar vanaf volgend jaar zullen we het niet meer kunnen eten. Toch niet onder die merknaam. De Belgische koekjesfabrikant Lotus Bakeries zal vanaf dan de naam "Biscoff" gebruiken, een samentrekking van het Engelse biscuit (koekje) en coffee (koffie). Dat zegt topman Jan Boone in een weekendgesprek met de krant De Tijd.

Lotus Bakeries werd opgericht door bakker Jan Boone senior in 1932 in Lembeke. Bekendste product was zijn speculoos, een koekje op basis van tarwebloem en kandijstroop of gekaramelliseerde suiker. Boone verpakte zijn speculoosjes individueel en sleet ze aan de horeca, als koekje bij de koffie. Het succes was enorm en Boone exporteerde ze over de hele wereld. Vandaag verkoopt Lotus Bakeries zijn speculoos in een 65-tal landen, onder de naam "Biscoff". Alleen in België, Nederland en Luxemburg vinden we nog "Lotus Speculoos" in de winkel. Maar vanaf volgend jaar dus niet meer.