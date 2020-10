Dode bij brand in gekraakte chalet in Middelkerke, twee anderen opgepakt

Deze middag rond 13 uur brak plots een zware, uitslaande brand uit in de chalet. De brandweer kwam ter plaatse en tijdens de bluswerken werd een dodelijk slachtoffer aangetroffen in de chalet. De Poolse man en de vrouw uit Nieuwpoort waren blijkbaar op de vlucht geslagen door de velden. Dedecker zag ze vanuit zijn woning lopen en verwittigde de lokale politie. Die wachtte het duo uiteindelijk op aan de rand van het veld om ze in de boeien te slaan. Beide personen worden verhoord over wat er zich precies heeft afgespeeld. Het slachtoffer is voorlopig nog niet geïdentificeerd.



In elk geval liet het duo het slachtoffer in de brand achter, wat op schuldig verzuim neerkomt. Het is nog te vroeg om te spreken van moord, al kan dat ook tot de mogelijkheden behoren. De plaats is momenteel in beslag genomen door de politie en het parket. Allicht komt een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. In de chalet stond ook een petroleumkachel en mogelijk ontstond het vuur daarbij.