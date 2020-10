Onwezenlijke tijden, ook voor begrafenisondernemers: "We tellen iedereen op de uitvaart"

Net op het moment dat we onze doden herdenken is beslist dat ook uitvaarten enkel nog in zeer beperkte kring mogen. Slechts 15 mensen mogen vanaf maandag op een uitvaart aanwezig zijn. Door die strenge maatregelen is het ook voor begrafenisondernemers al maanden moeilijk werken. Zij moeten rouwende familieleden in deze onwezenlijke tijden bijstaan. In bovenstaande reportage kunt u een blik werpen op hun uitzonderlijke werksituatie.