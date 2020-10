Orthodoxe priester neergeschoten in Lyon, dader nog voortvluchtig

Volgens nieuwszender BFMTV heeft de dader twee schoten gelost en verkeert de priester in levensgevaar.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt via Twitter dat de hulp- en de veiligheidsdiensten ter plaatse zijn. Er wordt ook aan de mensen gevraagd om weg te blijven van de omgeving van het incident.

De situatie in Frankrijk is erg gespannen sinds de moord op leraar Samuel Paty, nadat die in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Donderdag heeft een Tunesische jongeman in de basiliek van Nice drie mensen met een mes vermoord. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de schietpartij van vandaag.

In Avignon heeft de politie donderdag een gewapende man doodgeschoten die passanten bedreigde. Hier bleek het te gaan om een man die lid was van de extreemrechtse greoep Génération Identitaire.