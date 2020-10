Presidentsverkiezingen in Ivoorkust: vrees voor nieuw geweld

De liberale president Ouattara heeft voor de Wereldbank gewerkt. Hij geniet veel steun in het noorden van Ivoorkust. Hij weerlegt zijn opposanten, die hem van grootheidswaanzin beschuldigen. "Voor mij is het enige wat telt, mijn geweten en mijn liefde voor mijn land." Maar naast de oppositie in zijn eigen land, die de kandidatuur van Ouattara dus ongrondwettelijk noemt, laat ook oud-president Laurent Gbagbo van zich horen. Gbagbo verblijft in België, hij is voorwaardelijk vrij in afwachting van een uitspraak in beroep van het Internationaal Strafhof. In zijn eerste interview in 9 jaar tijd aan de Franse omroep TV5, zegt Gbagbo dat hij vierkant achter de oppositie staat en waarschuwt hij voor een rampscenario.