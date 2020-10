Schotse acteur Sean Connery (90), de allereerste James Bond, is overleden

"We namen hem aan zonder screentest. We wisten allemaal dat hij iets had. Hij wás 007", zegt Bondproducer Harry Saltzman. Intussen is Connery gescheiden van collega Diane Cilento, met wie hij een zoon Jason -zijn enige kind- heeft. De scheiding prijkt uitgebreid in de boekjes want de steracteur zou zijn ex misbruikt hebben. Kort voordien had Connery in Playboy nog laten vallen dat er niets mis is met een vrouw te slaan "als andere opties niet slagen en er zijn genoeg waarschuwingen geweest". Hij ontkent alle aantijgingen.

Twee jaar later, in 1975, leert Connery tijdens een partijtje golf, de Frans-Marokkaanse artieste Micheline Roquebrune kennen en ze trouwen. De Bondfilms zitten bij het grote publiek duidelijk op hun hoogtepunt, maar Connery heeft het gehad met de aandacht. Hij vlucht met zijn vrouw naar Marbella in Spanje. De acteur is verbitterd en verwijt Saltzman dat zijn "talent verstikt is". "Het imago van Bond is min of meer een probleem, het verveelt een beetje", omschrijft Connery het.

De acteur geeft twaalf jaar na "Diamonds are forever" nog één keer gestalte aan Bond in "Never say never again" (1983). Deze keer krijgt Connery meerdere miljoenen, terwijl zijn eerste vertolking in "Dr. No" "slechts" 12.000 euro opbracht. George Lazenby volgt Connery op als Bond.