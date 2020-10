In het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent zou vrijdag een bijzondere tentoonstelling open gaan. Het museum had tijdens de eerste lockdown in maart een oproep gedaan om tekeningen in te sturen. Meer dan 400 artiesten en liefhebbers deden dat. Het resultaat hangt nu in het SMAK - achter gesloten deuren. Onze ploeg mocht samen met een aantal tekenaars gaan kijken.