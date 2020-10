Gezocht: schaamhaar van mannen voor voorstelling over traditionele machtsverhoudingen

Pub(l)ic Property, zo heet het project van de vier studenten. "We willen de traditionele machtsverhoudingen heel gericht en concreet omdraaien. We vragen aan mannen om iets voor ons te doen", vertelt Emiel Lenaert, een van de studenten. Emiel noemt zichzelf "non-binair", wat betekent dat die zich niet vindt in de klassieke opdeling man-vrouw. De drie medestudenten van Emiel, Musia Mwankumi, Maria de Cort en Abigail Gypens, zijn vrouw.

"Door aan mannen, of wie zich man voelt, te vragen om hun schaamhaar te doneren, willen we de maatschappelijke rollen tijdelijk omdraaien. Vanuit de onderdrukte groep vragen we iets intiems aan de onderdrukkende groep", aldus Emiel Lenaert. "Zo proberen we in dialoog te gaan, mannen hun mannelijkheid te laten bevragen en nieuwe verhoudingen tot stand te brengen."

Het schaamhaar van mannen is volgens de studenten een beeld van de traditionele onderdrukking. "Er is namelijk het gevoel dat mannelijk haar als minder vies wordt gezien. In onze maatschappij mogen sommige mensen op alle lichamen aanspraak maken en macht uitoefenen. Met dit project willen we die verhouding markeren en omdraaien", klinkt het. Vandaar de oproep aan mannen om hun schaamhaar op te sturen. "En we vragen schaamhaar, geen borst- of okselhaar", verduidelijkt Emiel Lenaert.