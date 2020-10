Donald Trump en Joe Biden doorkruisen de VS in laatste rechte lijn naar verkiezingsdag

De twee kandidaten trekken ook vandaag nog naar belangrijke staten die het verschil kunnen maken. Donald Trump gaat naar Pennsylvania, dat hij in 2016 met een zeer kleine marge won. Joe Biden gaat samen met oud-president Barack Obama op campagne in Michigan. In 2016 won Donald daar verrassend van Hillary Clinton. Nu staat Biden in de peilingen met 5 procentpunten voor in Pennsylvania en met 9 procentpunten in Michigan.