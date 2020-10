Verhoogd risico voor vogelgriep: ophokplicht voor pluimveehouders vanaf 1 november

Vorige week voerde Nederland al een ophokplicht in. Toen vroeg het FAVV om waakzaam te zijn.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waarvoor waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat het virus ook schadelijk is voor de mens. In België werd het virus voor het laatst in juni en juli 2017 gedetecteerd.

De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.