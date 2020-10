Verontwaardiging na uitspraak Hilde Crevits (CD&V) over versoepelingsstrategie in september

"Ik neem zeker een stuk verantwoordelijkheid mee voor de versoepeling die er in september is geweest", zei Hilde Crevits in "De afspraak op vrijdag". "Achteraf bekeken is dat niet de beste boodschap. Maar je beslist altijd met de kennis die je op dat moment hebt en je probeert hoop en perspectief te geven." Crevits zegt er ook bij dat zij zelf niet in de Nationale Veiligheidsraad zat. Minister-president Jan Jambon (N-VA) wax toen de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering.

"Er was wel voorkennis", reageerde Jan Noppen in dezelfde uitzending. Noppen is directeur van het UZ in Brussel. "We wisten wat er ging gebeuren. We hebben dit voorspeld."