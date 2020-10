"Essentiële winkels" mogen openblijven, maar wat zijn dat juist?

Bovendien werd op de persconferentie van het Overlegcomité gezegd dat supermarkten alleen nog essentiële zaken zouden mogen verkopen. Voor ketens zoals Colruyt en Carrefour betekent dit dat ze een deel van hun aanbod uit de rekken zouden moeten halen. "Wij zijn daarop voorbereid", zegt Aurelie Gerth van Carrefour, "maar we wachten nog even af wat het Ministerieel Besluit precies zegt, voor we eventueel aanpassingen doen. We hopen eigenlijk dat we ons volledige gamma kunnen blijven aanbieden. Het lijkt ons in elk geval niet onveilig, aangezien we maar 1 klant per 15 vierkante meter binnenlaten in de winkels. We zouden ook mensen wegjaren naar online platformen van vaak grote buitenlandse spelers, die in België geen werkgelegenheid creëren. De dingen die we uit de rekken zouden moeten halen, kunnen mensen vaak wél nog kopen in boekenwinkels of tuincentra, dus snappen we niet waarom wij ze niet meer zouden mogen verkopen. En ten slotte zou het voor ons personeel, dat al zwaar op de proef wordt gesteld sinds maart, een extra belasting zijn om alle rekken af te gaan en te controleren wat we nog mogen verkopen en wat niet."