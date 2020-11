Acht schapen en geitje doodgebeten door hond in Zichems natuurgebied Catselt, Natuurpunt roept op om honden aan de lijn te houden

Geert Moris van Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem doet een oproep om de hond in natuurgebieden altijd aan de lijn te houden. "Bijna dagelijks zien we dat wandelaars in een natuurgebied hun hond los laten lopen. Dat is schadelijk voor het wild, bijvoorbeeld voor vogels die op de grond broeden of voor reeën. Andere wandelaars storen zich ook aan loslopende honden. En honden doen schapen en koeien die in het gebied grazen schrikken. In extreme gevallen, zoals nu, komt het roofdier in de hond boven en valt hij de grazende dieren aan."