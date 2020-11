Politie van Antwerpen legt verschillende feestjes in de stad stil

Deze ochtend merkte een interventiepatrouille een feestje op in de Smaragdstraat in Berchem. Daar bleken 17 aanwezigen een halloweenfeestje te vieren. Een aantal aanwezigen maakten nog aanstalten te vluchten via de aanpalende tuinen van de woning, maar bedachten zich.

In de Kammenstraat werd een feestje stilgelegd met 6 aanwezigen. In de Monnikenhofstraat in Berendrecht werden 's avonds 7 minderjarigen aangetroffen die rondhingen op de binnenplaats van een schoolgebouw. Er werden geen beschadigingen aangericht. Ze werden allemaal naar huis gestuurd en hun ouders werden verwittigd.

Op de Plantin en Moretuslei waren 8 personen samen gebruik aan het maken van lachgas op een parking.