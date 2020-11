Antwerps gouverneur Cathy Berx niet te spreken over koopzondag in Antwerpen: "Dit is cynisch, hoop dat het zal gieten" 

Gisteren was het in heel wat winkelstraten in het land op de koppen lopen. Maandag gaan de niet-essentiële winkels voor zes weken dicht en blijkbaar hadden veel mensen nog net dat ene ding uit de winkel nodig. Ook op de Meir in Antwerpen was het bijzonder druk gisteren. En net vandaag is er nog een koopzondag gepland.

"Ik vind dit geen goed idee", reageert provinciegouverneur Cathy Berx. "Ik vind het zelfs wat cynisch en onbegrijpelijk. Het is vandaag Allerheiligen, de dag waarop we de doden eren. Dan is het vreemd om een koopzondag te organiseren in volle pandemie en wanneer het virus zeer sterk circuleert. Als je dan met velen gaat shoppen, ben je er zeker van dat dit gaat leiden tot nieuwe besmettingen."

Gisteren tweette burgemeester Bart De Wever (N-VA) waarin hij verwees naar de koopzondag en de mensen opriep om zich aan de regels te houden.