Burgemeester De Wever (N-VA) legt verantwoordelijkheid koopzondag bij Binnenlandse Zaken

"Het ministerieel besluit om de winkels te sluiten was gisteravond klaar", aldus de Antwerpse burgemeester. "Dit is afgekondigd om 11u36 vandaag. Dan waren de winkels net open."

"Als men dat vanmorgen vroeg had afgekondigd had men in heel het land de winkels kunnen sluiten en had men ook het grensoverschrijdend shoppen nog kunnen verbieden. Maar men heeft dat niet gedaan."

Conclusie volgens De Wever. "Nochtans was dat de enige logische maatregel om te vermijden dat mensen zich kriskras verplaatsen, op zoek naar winkels die nog open zijn." Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil niet reageren op de verklaring van de Antwerpse burgemeester.