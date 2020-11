Duitse christendemocraten kiezen in januari opvolger voor Merkel

De CDU is de grootste partij van de Bundestag, dat is het Duitse parlement, en levert zo de kanselier. Verwacht wordt dat de nieuwe voorzitter dan ook de opvolger wordt van Angela Merkel. Zij liet eerder al verstaan dat ze voor de verkiezingen in september volgend jaar wil stoppen als kanselier.

De drie kandidaat-voorzitters zijn voormalig zakenman en parlementslid Friedrich Merz, de deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet, en Norbert Roettgen, specialist buitenlandse zaken van de partij.

Het partijcongres, waar 1.001 afgevaardigden samenkomen, moest normaal dit jaar plaatsvinden maar werd wegens het stijgend aantal coronabesmettingen al twee keer uitgesteld. Nu is er dus een nieuwe datum, half januari.