Covidcoördinator spoed UZ Gent: "Hadden onszelf beloofd reguliere zorg niet meer uit te stellen, dat is ons niet gelukt"

Vanaf middernacht gaat in ons land opnieuw in lockdown, met strenge en beperkende maatregelen. Het virus verzwakken zodat de ziekenhuizen het kunnen blijven bolwerken, dat is de bedoeling. Want de coronacijfers blijven hoog. Tussen 25 en 31 oktober werden elke dag gemiddeld 648 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Er liggen nu net geen 6.500 coronapatiënten in de ziekenhuizen, meer dan 1.100 van hen op de afdeling intensieve zorg. En er sterven nu gemiddeld 102 mensen per dag aan het virus. Voor het eerst in deze golf stijgt dat aantal boven de 100.

Tania Desmet is COVID-19-coördinator op de spoeddienst van het UZ Gent. "Voorlopig kunnen we iedereen een bed geven, maar we zien al beduidend meer covidopnames dan tijdens de eerste golf. We verzorgen in ons ziekenhuis een 90-tal patiënten, van wie een derde op intensive care (intensieve zorg) en een heel pak meer op medium care. We kunnen nog bedden vrijmaken, maar het begint krap te worden", vertelt ze in "De zevende dag".

Het grootste probleem, zegt Desmet, is personeel. "Een bed en materiaal vrijmaken, dat is niet moeilijk. Hier zijn we goed voorbereid. Maar we kunnen geen personeel toveren, en zeker geen specifiek geschoold personeel. Er is zeer gespecialiseerde zorg nodig. We kunnen geen intensivisten (artsen en verpleegdkundigen op intensieve zorg, red) zomaar tevoorschijn toveren. Dat is een dramatisch probleem. Als het ergens foutloopt, is het daar."