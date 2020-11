Gouverneur Decaluwe wil streng controleren tijdens nieuwe lockdown: "Multishops moeten dicht"

Grootwarenhuizen, dierenvoedingswinkels, kranten- en boekenwinkels, tuincentra en doe het zelfzaken mogen openblijven, maar bijvoorbeeld multishopwinkels gaan dicht, dat zegt gouverneur Carl Decaluwé: "Ik denk dat het belangrijk is dat multiwinkels die ongeveer alles verkopen, die vallen daar niet onder. Die moeten dicht. Die moeten verkopen via internet en afhaalpunten organiseren. We gaan niet opnieuw de discussie voeren zoals tijdens de eerste golf. Het ministerieel besluit is duidelijk en dat zal gecontroleerd worden."

De gouverneur heeft ondertussen een mail gestuurd naar alle burgemeesters. "Wie de vorige keer door de mazen van het net glipte, wel dat zal niet meer lukken. Het reproductiecijfer is bij ons het hoogst. We moeten dat doen voor de zorgsector. Ook agenten hebben het al moeilijk genoeg om alles te controleren, men moet het niet moeilijker maken met allerlei creatieve voorstellen. Mijn ervaring is dat in bepaalde winkels het toch niet zo goed georganiseerd was. Er waren geen looplijnen, geen ontsmettingsgels, dus dat kan absoluut niet meer."

Wie open mag blijven, zal sommige spullen dan weer niet mogen verkopen. Supermarkten mogen bijvoorbeeld geen speelgoed, multimedia of kleding verkopen. Dit is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.