Imam Khalid Benhaddou uit Gent: “Geen enkele cartoon, hoe beledigend ook, is een reden tot moord”

Samuel Paty werd op 16 oktober op een gruwelijke wijze vermoord nadat hij twee spotprenten van de profeet Mohammed had getoond in een les. “Laat me heel duidelijk zeggen dat geen enkele cartoon, hoe beledigend ook, een reden is om over te gaan tot moord”, zegt Benhaddou in "De zevende dag".

“Hier kan een maatschappelijk debat over ontstaan. Ik denk dat het zelfs gezond is om hierover te discussiëren. Dat hebben we destijds ook gedaan over het carnaval in Aalst, maar laten we dat alsjeblieft doen binnen het democratisch bestel”, zegt Benhaddou.