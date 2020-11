Jasmien (26) moet winkeltje net na uitbreiding al sluiten. "Veel klanten wilden nog gezellig spulletjes kopen."

Het Tuinkaffee groeide in minder dan twee jaar tijd uit tot een begrip in As en omstreken. Nadat de bistro door corona gedwongen moest sluiten, zette Jasmien volop in op het winkelgedeelte. “We merkten al snel dat ons winkeltje het goed deed: mensen vroegen onder meer naar de wijn die ze konden proeven in ons restaurant. Dat we het winkelconcept zouden uitbreiden stond dus al een tijdje vast. Alleen hadden we er niet op gerekend dat een tweede lockdown zo vroeg de kop zou opsteken. We hoopten dat we de aanloop naar de feestdagen nog konden meepikken.”