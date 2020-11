Jong in de States - Hoe stem je wanneer politie je broer 7 keer in rug schoot: "Dit begon en eindigt ook niet bij Trump"

Letetra Wideman is kapster en woont iets buiten Chicago. Op 24 augustus ging ze plots viraal op sociale media met een indrukwekkende speech die ze gaf. Een dag eerder was haar broer, Jacob Blake, zeven keer in de rug geschoten door een politieagent in Kenosha. Een zoveelste voorbeeld van buitensporig geweld tegenover Afro-Amerikanen door de politie.

Letetra was altijd al begaan met het lot van de zwarte gemeenschap in haar land. Ze studeerde geschiedenis en probeert in haar gemeenschap mensen bewust te maken van het belang om hun stem te laten horen. Maar sinds het incident met haar broer is haar activisme en overtuiging naar een heel nieuw niveau getild.

We konden Letetra volgen tijdens een evenement met andere families die hetzelfde meegemaakt hebben. Vaak nog erger, want Jakob Blake heeft de schietpartij overleefd. George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, Marcellis Stinette,... hadden minder geluk. Allemaal roepen ze nu op om te stemmen. Om de zwarte gemeenschap naar de stembus te laten trekken. Om mensen te verkiezen die hun lot willen verbeteren. Zodat er een eind komt aan de steeds langer wordende lijst slachtoffers.

Bekijk hieronder het verhaal van Letetra Wideman: