"Eendagsvlieg van de gewervelden": kameleon gevonden die meer dan 100 jaar geleden voor het laatst gezien werd

Kameleons staan bekend als kampioenen in verstoppertje spelen, maar één soort in het bijzonder bracht het spelletje naar een wel heel hoog niveau. De Voeltzkow-kameleon (Furcifer voeltzkowi) komt enkel voor in de wouden van het Afrikaanse eiland Madagaskar en je kan hem zonder enige schroom "ongrijpbaar" noemen. De soort werd voor het eerst beschreven in 1893. Er werden maar een handvol exemplaren beschreven, de laatste keer dat iemand eentje spotte, was in 1913. Meer dan 100 jaar geleden dus.

Heel wat biologen begonnen eraan te twijfelen of de soort ooit wel echt bestaan heeft. Maar nu hebben wetenschappers uit Duitsland en Madagaskar aangekondigd dat ze diverse levende exemplaren van de Voeltzkow-kameleon gevonden hebben tijdens een expeditie in de wouden in het noordwesten van Madagaskar. En ze hebben niet alleen mannetjes gezien, maar ook vrouwtjes. En die laatsten waren nog nooit eerder beschreven.

Mannetjes hebben een opvallende, vrolijk felgroene kleur. Maar de vrouwtjes stelen nog meer de show. Ze vertonen een exotisch patroon van spikkels en strepen met heldere kleuren, een fascinerende mengeling van paars, wit, zwart, oranje, rood en groen. De vrouwtjes kunnen van patroon veranderen al naargelang hun stemming. Hun kleuren springen er vooral uit bij een zwangerschap, bij een ontmoeting met een mannetje, en bij stress.

