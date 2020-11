Minister van Cultuur Jan Jambon kondigt nieuwe Vlaamse boekenprijzen aan

De nieuwe prijzen zullen georganiseerd worden door Literatuur Vlaanderen, vroeger bekend als het Vlaams Fonds voor de Letteren. Dat is een Vlaamse openbare instelling die de letterensector in Vlaanderen ondersteunt met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren.

De bedoeling is dat die nieuwe prijs vanaf 2022 jaarlijks in februari zal worden uitgereikt en naast de grote Nederlandse literatuurprijzen kan staan. "Ik ben ervan overtuigd dat zo'n grote literaire prijs een enorme impuls zal geven aan de boekensector", stelt Jambon. Boekenbeurs-topvrouw Vé Bobelyn reageerde alvast tevreden. "Dit is heel belangrijk voor het boekenvak, iedereen in de sector is er heel enthousiast over", zegt ze. Het initiatief kadert in het relanceplan van de Vlaamse regering voor de cultuursector.