Minister Vandenbroucke: "Traditionele kerst met de uitgebreide familie weinig waarschijnlijk"

“Ik ga iets heel vervelends zeggen, maar onze situatie is veel, veel slechter dan de Duitse en veel slechter dan de Britse. We willen allemaal Kerstmis mooi maken, maar we gaan niks beloven”, was Vandenbroucke voorzichting. “Wil ik mijn echt gevoel hierover geven? Ik denk dat er niet zoveel kans is dat we dat gaan kunnen vieren met onze neefjes, nichtjes, oma’s, opa’s, tantes, ooms. Het is niet waarschijnlijk dat we zo’n grote verzameling familieleden bij elkaar gaan kunnen doen. Maar we hopen dat we toch in staat zijn om gezinnen samen kerst te laten vieren.”