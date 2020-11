Moslims geven met bloemen en een brief een positief signaal na de aanslagen in Frankrijk

Zo'n positieve actie is volgens de initiatiefnemers nodig omdat terroristen die zich verschuilen achter de Islam, hun godsdienst bekladden. "Andere mensen gaan zich dan vragen stellen en wij proberen daar een antwoord op te geven, over de echte Islam. Daarom vormen we bij de eucharistieviering in Beringen-Mijn ook een soort ketting om te tonen dat we bereid zijn de christenen te beschermen. Na de aanslag in Nieuw-Zeeland hebben ook christenen dat signaal aan de moslims gegeven." De actievoerders betreurden ook dat politieke leiders in de moslimwereld vaak populistische en extremistische boodschappen verkondigen en ze hopen dat die bij de gelovigen in ons land niet gevolgd worden.