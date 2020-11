Politie sluit vuurwerkwinkel in Baarle-Hertog na overrompeling door “Lockdown Deals”

De Politie heeft zaterdagavond een vuurwerkwinkel gesloten in de grensgemeente Baarle-Hertog omdat de coronamaatregelen er niet werden nageleefd. Er waren te veel klanten aanwezig in de winkel. De vuurwerkwinkel had nog snel voor de sluiting van de niet-essentiële winkels verschillende “Lockdown Deals” aangekondigd om nog zo veel mogelijk vuurwerk te verkopen voor de eindejaarsfeesten.