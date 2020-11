Regeringspartij aan de winnende hand bij parlementsverkiezingen Georgië

Dat heeft de centrale kiescommissie van het land bekendgemaakt. Maar UNM aanvaardt die voorlopige uitslag niet en roept op tot protest. Als de voorlopige uitslag bevestigd wordt, betekent dat de derde opeenvolgende overwinning voor de partij Georgische Droom. Die kwam aan de macht nadat oud-president Michaïl Saakasjvili aan het einde van zijn tweede termijn als president in 2013 zijn land moest ontvluchten wegens vermoedelijk machtsmisbruik.

Saakasjvili werkte na zeven jaar verblijf in het buitenland aan een politieke comeback. Zijn partij, de Verenigde Nationale Beweging (UNM), vormde een coalitie met tien kleinere partijen om Ivanisjvili te verslaan. De oppositie zei vannacht dat de voorlopige resultaten niet overeenkomen met de werkelijkheid. "We aanvaarden deze uitslag niet en roepen mensen op naar de Rustaveli Avenue te komen", aldus Nika Melia, een van de UNM-leiders. Rustaveli is de belangrijkste verkeersader in de hoofdstad Tbilisi waar alle belangrijke gebouwen zoals het parlement zich bevinden. In 2007, 2011 en 2019 werd op deze laan al geprotesteerd tegen de regering.