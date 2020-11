Stad Antwerpen roept op: “Zet een boek voor je raam om virtuele Boekenbeurs te steunen”

Ook dit jaar vindt de Boekenbeurs van 1 tot 11 november plaats in de vertrouwde Antwerp Expo. De 84ste, maar noodgedwongen virtuele, editie wordt via vrt.nu uitgezonden. Meer dan 300 auteurs zullen de komende dagen hun boeken voorstellen in een Boekenmarathon, een reeks interviews gepresenteerd door Tom De Cock. Maandag worden ook de jaarlijkse Boekenleeuw en Boekenpauw uitgereikt tijdens het online evenement.