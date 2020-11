Tropische storm Goni gaat aan land in de Filipijnen

Goni won de voorbije uren nog aan kracht. Hij bereikte de Filipijnen nabij het Catanduanes. Naast zware windstoten, gaat de orkaan ook gepaard met intense regen. Er worden ook metershoge golven verwacht. Na Catanduanes zou ook het grootste eiland Luzon met de hoofdstad Manilla worden getroffen. De autoriteiten houden er de vulkanen Mayon en Taal in de gaten wegens mogelijke vulkanische modderstromen.

In hetzelfde gebied sloeg vorige week ook al de tropische storm Molave toe, waardoor veel landbouwgronden onderliepen en 22 mensen stierven. Maar Goni is krachtiger dan zijn voorganger. Het is de zwaarste orkaan die de Filipijnen treft sinds Haiyan. Die storm eiste in 2013 meer dan 6.300 dodelijke slachtoffers.

In de getroffen regio wonen zo'n 20 miljoen mensen. Een deel van hen is geëvacueerd, maar de coronapandemie maakt de evacuatiewerkzaamheden een pak ingewikkelder, zegt de chef van de civiele bescherming. In de scholen, die leeg staan door de pandemie, kunnen inwoners schuilen. Schoolgebouwen zijn stevig van structuur, in tegenstelling tot vaak de gammele huisjes waar veel Filipijnen in wonen.