"Geniet van jullie koopzondag, tot over een week of twee": verpleegkundige schopt shoppers een geweten in virale post

"Geniet allemaal van jullie koopzondag. Wij doen hier nog wel even verder. Tot over een week of twee, dan kan je ineens laten weten wat je hebt gekocht." Met die woorden schrijft verpleegkundige Frauke De Mol uit Sint-Niklaas de frustratie om de vele kooplustigen op de koopzondag in Antwerpen van zich af in een post op Facebook, bij een foto samen met haar collega's die net als zij voor een covidshift zijn ingepakt. Het beeld is al tienduizenden keren gedeeld.