Verrassing en verslagenheid na overlijden Ward Verrijcken: "Niet te vatten", "vreselijk", "wat een gemis"

"Zo veel plekken in de gang waarbij ik altijd zal denken: 'hier stond ik dié keer zo lang met Ward te praten'. Wat een gemis gaat dat zijn in de gang, op de radio en in ons hart", reageert radiopresentatrice Annelies Moons.



"Helemaal verslagen door dit nieuws... lieve lieve Ward...", klinkt het bij radiopresentatrice Cathérine Vandoorne.

"Toen ze bij de Rode Loper op zoek waren naar een filmjournalist kreeg ik van Sam Degraeve jouw naam door en toen we elkaar ontmoetten was er meteen die klik", schrijft presentatrice Martine Prenen. "Je had toen de looks van een volwassen Harry Potter, je was een spraakwaterval, vol van al dat wat film en de dingen des levens was."

"Niet te vatten. Al van jongsaf één van de fijnste mensen die ik ken", twittert zanger-componist Tom Kestens. "Veel respect voor hoe jij hebt geleefd, Ward."

"Wat vreselijk!", schrijft actrice Hilde Van Mieghem. "Ward toch!"