Filmmakers Fien Troch en Nico Leunen bij dood Ward Verrijcken: "Je was ontwapenend, met humor en respect... Dedju toch"

"Of die avond in Venetië? Fien had zonet haar Gouden Leeuw in ontvangst mogen nemen. Je was er nog solo, zonder ploeg, maar vond het gebeuren zo uniek voor de Vlaamse film dat je moest en zou een bijdrage voor "Het Journaal" maken. Plots was ik niet de monteur, maar de cameraman van dienst. Met de smartphone in de aanslag deed ik met jouw regieaanwijzingen het camerawerk voor je interview. Je vond het zelf hilarisch dat je stond te regisseren in het bijzijn van Fien en ik."