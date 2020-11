17 procent van nieuwe auto’s die we kopen zijn elektrisch en hybride, marktaandeel stijgt steeds sneller

Bij Febiac, de Belgische auto- en tweewielerfederatie, is te horen dat elektrische en hybride auto’s massaal de showroom uitrijden. Het marktaandeel van hybride auto’s was in september van dit jaar zowat 12 procent, dat van volledig elektrische wagens meer dan 5 procent. Het merendeel van de verkopen zit echter nog steeds in het fossiele segment, al steken benzineauto’s (47 procent) al een tijd de dieselwagens (35 procent) voorbij.

En het gaat snel. Lag het marktaandeel van hybride auto’s in februari van dit jaar in de totale verkoop nog op 9 procent, dan was dat in september al bijna 12 procent. “Elektrische auto’s gaan nog wat moeilijker maar hun populariteit stijgt veel sneller dan deze van hybride wagens,” zegt Christophe Dubon van Febiac.