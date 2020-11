Verblijfplaats voor bouwvakkers in Aalter helemaal in quarantaine na 14 besmettingen

De bouwvakkers waren aan het werk op verschillende werven in de regio. Ze verblijven in het gewezen hotel Capitole, waar voordien één van de laatste dorpscinema's was gevestigd. Toen één iemand positief testte, moest de volledige groep in quarantaine. Intussen blijken 14 mensen besmet.

De omstandigheden zijn allesbehalve ideaal. De bouwvakkers wonen er erg dicht op elkaar. "Het grootste probleem is dat we de negatief geteste mensen van de positief geteste mensen moeten scheiden", zegt dokter Karel De Crem. "Het plan is de besmette mensen onder te brengen in de oude bioscoopzaal, en die te hertesten." Pas als iedereen negatief test, kan de quarantaine worden opgeheven.