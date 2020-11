Algerijnen steunen grondwetshervorming, maar opkomst bij referendum bijzonder laag

Het is dan ook de vraag of de politieke onvrede bij de bevolking na dit referendum en de nieuwe grondwet wel zal gaan liggen. Die onvrede leeft al langer, maar Bouteflika wakkerde het protest in februari 2019 nog meer aan door zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap, hoewel hij ernstig ziek is en niet meer kan spreken of bewegen.

Uiteindelijk stapte Bouteflika in april vorig jaar op en het land heeft nu een nieuwe president: Abdelmadjid Tebboune. Maar hij behoort tot dezelfde politieke elite waartegen het straatprotest gericht was. Hij krijgt ook de steun van dezelfde partijen die Bouteflika steunden.

De lage opkomst gisteren doet uitschijnen dat het protest niet zomaar zal wegebben. Enkele prominente stemmen binnen die protestbeweging, die tegen het referendum waren, verwelkomden die lage opkomst als een nederlaag voor de regering. Zij verwachten "echte veranderingen", zoals een einde aan de corruptie en het leger verplichten zich terug te trekken uit de politiek. Eisen die volgens de protestbeweging maar gedeeltelijk zijn ingewilligd.