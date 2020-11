Antwerpenaar bouwt zijn café in Houffalize eerst om tot museum en moet er nu een etalagetentoonstelling van maken

Normaal gezien is het in deze periode van het jaar heel druk in de Ardennen. Het is tijdens de herfstvakantie immers een favoriete bestemming van veel gezinnen. Dit jaar is het "stillekes", vertelt Antwerpenaar Marc Buytaert in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen. Hij ruilde Zwijndrecht voor Houffalize in de Ardennen en houdt daar café Oh-Rock open. Toen de café's dicht moesten, besloot hij dat van hem om te bouwen tot een museum. Doel was de bezoekers 5euro toegang te laten betalen, waarvoor ze in ruil een begeleide toer zouden krijgen, een brochure en een fles trappist naar keuze.