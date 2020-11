Artsen Noord-Limburg schrijven open brief: "Wij maken ons zorgen om u"

Het is vandaag de eerste dag van de strengere coronamaatregelen. De Noord-Limburgse artsen vragen in een open brief aan hun inwoners de regels heel serieus te nemen. Want heel wat mensen nemen het nog altijd niet nauw met de veiligheidsmaatregelen, en dat baart hen zorgen: "Wij zijn bang en gefrustreerd omdat, al onze inspanningen ten spijt, er nog zoveel mensen zijn die niet beseffen dat zij zelf een motor zijn in de al te snelle verspreiding van het virus", schrijven ze.