ASZ Aalst wil studenten verpleegkunde inzetten om het  personeel te ondersteunen

Ook in de Aalsterse ziekenhuizen is personeel de cruciale factor om de zorg te blijven waarborgen. De veiligheidscel in Aalst heeft nu beslist om samen te werken met twee hogescholen daar, die jongeren opleiden tot verpleegkundigen. De studenten van het laatste jaar doen momenteel al stage in de Aalsterse ziekenhuizen, maar ze kunnen ook echt ingezet worden, zegt spoedarts Lieven Vergote van het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis.

"Het zou niet slecht zijn dat die mensen ons in geval van nood kunnen helpen", zegt spoedarts Lieven Vergote van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). "Maar het zal niet noodzakelijk zijn dat ze ingezet worden op covid-afdelingen. We verschuiven tussen de verschillende afdelingen. Mensen met de meeste ervaring gaan naar de moeilijkste afdelingen. Maar de andere patiënten die in het ziekenhuis liggen en ook zorg nodig hebben, kunnen onder begeleiding verpleegd worden door laatstejaarsstudenten."