Huisartsen uit Meetjesland willen de sneltestbus van de straat houden

De Sneltestbus van Dominique Willems uit Lievegem en Tim Tfelt uit Sleidinge bij Evergem werd vorige week met veel tromgeroffel gelanceerd. De bus rijdt naar bedrijven, en daar kunnen dan hele bedrijven of diensten getest worden. Na een dik kwartier weet je of je positief of negatief bent. En of je dus naar huis moet of verder mag werken.

De initiatiefnemers zien de bus als een gat in de markt. Een aantal bedrijven hebben door de veranderde teststrategie personeelsproblemen: Als één iemand positief test, moet vaak een grote groep mensen die geen symptomen hebben in quarantaine zonder dat ze mogen getest worden. Het probleem met de sneltest is volgens de huisartsen dat ze onvoldoende zekerheid bieden.

Dokter Karel De Crem is voorzitter van de Huisartsenwachtpost Meetjesland, en spreekt in naam van 180 artsen. “Wanneer je daar negatief getest wordt, geeft dat een vals gevoel van veiligheid. Huisartsen weten ook beter dan wie ook wanneer en hoe een test moet uitgevoerd worden. Zomaar even een testcentrum opstarten naast de initiatieven van de overheid, kan gewoon niet.”