Aurélies man stapte uit het leven tijdens coronacrisis: “Corona maakt niet alleen fysieke slachtoffers”

Aurélie woont samen met haar zoontje Jérom in Sint-Denijs-Westrem, bij Gent. Ze is bijna 9 maanden zwanger en wil de herinnering aan haar man levend houden voor haar 2 kinderen. “Het is belangrijk dat onze kinderen weten wat voor een liefdevolle vader hij was.” In de woonkamer staat een tafeltje met foto’s, kaartjes en andere herinneringen aan Dieter. Er hangt ook een blad aan de muur met in het midden de zin: ‘Voor de grootste meneer’. “Want zo sprak hij altijd over anderen”, glimlacht Aurélie. “Hij zei vaak dat iemand ‘een grote meneer’ was, maar hij was er zelf ook een.”

12 jaar geleden richtte Dieter Demeeter een eigen soepbar op in het centrum van Gent. De bar groeide uit tot een bekende lunchplek. “Hij stond zelfs op nummer 1 op Trip Advisor”, weet Aurélie te vertellen, “en daar was hij heel erg trots op. Dieter leefde voor zijn zaak.”