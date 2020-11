Bart De Wever over kritiek van gouverneur Berx op koopzondag: "Heeft me pijn gedaan, ik begrijp het niet"

In Antwerpen ging de koopzondag wel nog door en dat was niet naar de zin van de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. Ze noemde de beslissing "cynisch en onbegrijpelijk" en hoopte dat mensen dan maar wijs genoeg waren om thuis te blijven. Iets wat ook gebeurde, want de koopzondag verliep veel rustiger dan normaal.



De uitspraken van de gouverneur zijn niet in goede aarde gevallen bij de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. "We hebben een heel goeie relatie, maar dit begrijp ik niet. Hier gaan we toch eens over moeten praten, want dit is heel pijnlijk", zei De Wever in "De ochtend".



"Ik dacht dat we een akkoord hadden aan de telefoon. Zaterdagavond was het niet meer mogelijk om een besluit uit te vaardigen. Zij zag dat niet zitten en ik ook niet, want we hadden nog geen lijst met winkels die open mochten blijven. Om dan zondag zoiets te zeggen. Het heeft me veel pijn gedaan."