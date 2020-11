Bette Westera wint Boekenleeuw, Sebastiaan Van Doninck wint Boekenpauw 2020

De jury was compleet overdonderd door het boek "Uit elkaar". In dat boek behandelen Bette Westera en Sylvia Weve met hun gedichten en illustraties op een luchtige manier het thema echtscheiding. "Het is een uniek boek dat iedereen, jong en iets ouder, kan beroeren, raken en warm maken. Een boek dat speelt met taal op een fijnzinnige en rake manier. Het munt uit in herkenbaarheid en combineert gevoel en fijne humor op een meesterlijke wijze. Het is een veelzijdig werk dat op een rake manier inzicht geeft in de liefde of het wegvallen ervan. Het behandelt een zwaar thema lichtvoetig, troostend en ontroerend. Gecombineerd met de eigenzinnige illustraties en de symbolische vormgeving zorgen deze gedichten voor een origineel en sprankelend kunstwerk."