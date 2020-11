Het verdienmodel in de literaire sector wordt door de crisis op zijn kop gezet

Wat doet een schrijver in volle lockdown - zijn natuurlijke habitat - behalve acht uur per dag blijven schrijven? Nadenken over het nut van acht uur per dag te schrijven én over de uiteengespatte bubbel/droom dat elk een van zijn kunst kan leven. Maar is dat dan zo’n slechte zaak? Is het echt zo verwonderlijk en verwerpelijk dat mensen in de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog eerst aan de primaire en secundaire behoeften denken (eten, drinken, een dak boven het hoofd, een Brantano-schoen aan de voet), en dat de onderste laag van de piramide even on hold wordt gezet? Alle begrip voor en medeleven met de duizenden artiesten die vandaag niet meer rondkomen. Maar om Churchill even op stal te laten en de bekende filosoof Willem van Hanegem bij monde van Johan Cruyff te citeren: "Elk nadeel heb zijn voordeel."