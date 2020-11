Brussel denkt nog steeds aan Winterpret en vuurwerk met oudjaar 

De stad Brussel heeft nog geen beslissing genomen over Winterpret en het vuurwerk met oudjaar. En dat is toch wel opvallend. Al zeker tot midden december zijn kerstmarkten en winterevenementen verboden. Toch heeft het stadsbestuur van Brussel nog niets beslist over de twee grootste eindejaarsevenementen van het land: Winterpret, de grote kerstmarkt in het centrum van Brussel en het vuurwerk aan de met oudjaar.

Gemeenteraadslid voor CD&V Bianca Debaets vroeg burgemeester Close op de gemeenteraad om een antwoord maar dat kreeg ze niet: "Wat met Winterpret en het vuurwerk in Brussel. Iedereen vindt het evident dat zoiets niet kan doorgaan. Maar de burgemeester die weigert kleur te bekennen. Meer nog hij gaf aan dat ze dat eerst gingen evalueren en nog een kans geven. Er is werkelijk niemand die dat een kans geeft. Ik hoop dat het stadsbestuur niet wacht zoals met de Zuidfoor, toen waren alle kramen al opgesteld en besliste Brussel op het allerlaatste moment dat de foor niet kan doorgaan. Ik krijg nu vragen van buurtbewoners maar ook van kraamuitbaters, gaat Winterpret door of niet? Ik ga er van uit van niet, maar het stadsbestuur twijfelt blijkbaar."

Het kabinet van PS-burgemeester Philipe Close bevestigt dat de evenementen nog niet zijn geannuleerd.