Camping Dreamville Tomorrowland moet wijken voor kleiputten

In Rumst is er een actieve kleiontginning die ook voorzien is in het gewestplan. Veel landbouwers die er gronden pachten, verliezen nu dus een deel van hun grond. “Ik verlies zowat vijf hectare maar ik wist dat dit ooit kon gebeuren want het was in de pachtersvergunning ingeschreven", zegt landbouwer Luc Mermans.