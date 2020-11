Chefkok Sofie Dumont over coronakilo’s: “Lekker eten pakken ze ons niet af”

Sofie vindt het fantastisch dat iedereen aan het bakken geslagen is sinds de eerste lockdown. “Wat er altijd zal moeten blijven gebeuren in ons leven, is eten. Drie keer per dag. Dat is toch geweldig? En die coronakilo’s? Daar trek ik me echt niets van aan. Er wordt ons al zoveel afgenomen. Ik ben zelf graag onder de mensen, en mis dat nu enorm. Mijn geluk moet dus van ergens komen. Zoals van koekjes bakken. Bovendien duurt het wel even voor de knoop van mijn broek openstaat, ik mag echt veel eten (lacht). Niet lekker mogen eten of drinken? Dat zou enorm zwaar voor me zijn.”

En dat lekkere eten van Sofie, deelt ze nu meer dan ooit op sociale media. “Door de tweede lockdown heb ik tijd om mijn website en youtube-kanaal uit te breiden met recepten en inspiratie om te koken." En laat ons daar de komende weken weer véél tijd voor hebben...