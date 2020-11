Chiro Tsjoef uit Heule schenkt eten van afgelast eetfestijn aan woonzorgcentrum

Ze hebben goed gegeten in woonzorgcentrum "Ter Melle" in Heule, bij Kortrijk. De bewoners kregen er frieten en stoofvlees van chiro Tsjoef. Normaal gezien zou het eten verkocht worden als een meeneempakket voor leden, ouders en sympathisanten van de jeugdbeweging. Maar op de allerlaatste knip kon dat niet doorgaan. Leidster Zahra D'Haene: "Er was lange tijd onzekerheid. Eerst leek het dat alles kon doorgaan, maar dan bleek er plots een regel te zijn die zegt dat in West-Vlaanderen voorlopig enkel echte restaurants meeneemmaaltijden mogen verkopen. Jeugdbewegingen en andere verenigingen dus niet. Ondertussen hadden we wel al alle ingrediënten gekocht. Gelukkig hebben we vrij snel een goed doel gevonden om ons eten aan weg te schenken. De stad Kortrijk heeft ook begrip voor ons en liet al weten dat we een compensatie krijgen."

Financieel komt Tsjoef er dus zonder al te grote kleerscheuren van af. "Al blijft er toch wat teleurstelling hangen", bekent Zahra."Als leiding engageer je je om kinderen gelukkig te maken en ze een toffe tijd te bezorgen. Dat is nu niet gelukt. Bovendien zijn wij, de leden en de leiding, erg sociale beestjes. Dat sociaal contact nu sterk wordt ingeperkt de komende weken, blijft spijtig."