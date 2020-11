Colruyt in Alsemberg en Anderlecht gesloten door vakbondsactie: "Personeel wil covid-compensatie"

Enerzijds verwacht de vakbond van de directie meer aandacht voor sensibilisering van klanten. "Duidelijke wachtrijen buiten bijvoorbeeld. We laten natuurlijk maar een bepaald aantal klanten tegelijk binnen in de winkels. Maar niet iedereen gaat daar even goed mee om", vindt Convents. Ook moet er volgens hen een financiële compensatie komen voor het personeel. "Van maart tot juni hadden we daarover een mooie afspraak met Colruyt. Sinds september kaarten we aan dat die afspraken vernieuwd zouden moeten worden, maar tot nu toe is het antwoord altijd dat deze periode niet vergelijkbaar is met de eerste golf. De mensen begrijpen niet waarom. Ze verwachten een nieuwe compensatie voor het extra harde werk."

De directie van de warenhuisketen betreurt de acties omdat er nog een verzoeningsvergadering zou volgen.