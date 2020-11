We moeten allemaal 's nachts binnen blijven, maar wat als je geen dak boven je hoofd hebt? Voor daklozen is het moeilijk om de coronamaatregelen na te leven. "Terzake"-reporter Débora Votquenne ging in Brussel langs in een kraakpand, waar een aantal daklozen verblijven. Sommigen onder hen hebben positief getest op corona. Ze sprak ook met mensen die op straat leven. Bekijk hierboven haar reportage.